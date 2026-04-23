Офіцер десантно-штурмового полку кілька місяців тому сам вийшов на зв’язок з партизанами

Представник російських повітряно-десантних військ передав партизанському руху «АТЕШ» інформацію про розташування підрозділів армії Росії на Херсонському напрямку. Про це рух опору повідомив у четвер, 23 квітня.

Як йдеться у дописі, офіцер 247-го гвардійського десантно-штурмового полку кілька місяців тому сам вийшов на зв’язок із партизанами. За його словами, він вирішив допомогти через дії російських військових проти мирних жителів Херсону.

«Офіцер 247-го гвардійського десантно-штурмового полку ЗС РФ кілька місяців тому зв'язався з АТЕШ з бажанням допомогти врятувати жителів Херсона. Він не міг спокійно дивитися, як його товариші по службі полюють на жителів міста і роблять їхнє життя нестерпним без жодної причини», – розповіли партизани.

У «АТЕШ» стверджують, що військовий неодноразово передавав дані про позиції російських підрозділів, зокрема, операторів безпілотників, які здійснювали атаки на місто. Отриману інформацію партизани передали Силам оборони України.

Карта з розташуванням російських позицій на Херсонщині

У русі також заявили, що офіцер, який співпрацює з ними, наразі перебуває у безпеці та продовжує передавати дані.

Нагадаємо, 22 березня у тимчасово окупованому Сіверськодонецьку Луганської області заявили про диверсію в одному з підрозділів російської армії. За інформацією партизанів, військовослужбовець Росії, який перебував у складі 123-ї окремої артилерійської бригади, підпалив автомобіль свого підрозділу. Унаслідок цього техніка була повністю знищена та не підлягає відновленню.