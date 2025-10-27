Затриманим загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна

Контррозвідники Служби безпеки затримали ще двох агентів російської ФСБ, які коригували удари по Запорізькій та Дніпропетровській областях. Зловмисниками виявились керівник охорони одного з університетів Дніпра та очільник дільниці водопостачання на Запоріжжі, повідомив пресцентр СБУ 27 жовтня.

Як встановили слідчі, агенти мали спільного російського куратора. Їхнім головним завданням був пошук бойових позицій протиповітряної оборони та об’єктів тимчасової дислокації українських військ.

За матеріалами справи, керівника охорони дніпропетровського університету окупанти завербували через його родича, який проживає в Росії та працює на спецслужбу країни-агресорки.

Для виконання агентурних завдань дніпрянин залучив свого знайомого – очільника дільниці водопостачання у місті Гуляйполе на Запоріжжі, поблизу лінії боєзіткнення.

«Щоб зібрати координати, фігуранти під час повітряних тривог об’їжджали місцевість на власних авто та фіксували роботу української ППО. Також вони випитували у знайомих інформацію про пункти базування Сил оборони, а потім перевіряли геолокації», – ідеться в повідомленні.

Наразі слідчі СБУ оголосили затриманим підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 24 жовтня СБУ та Нацполіція затримали агента ФСБ, який намагався підпалити будівлю Інституту національної памʼяті у Києві. Злочинцем виявився 20-річний житель Вінниці, який раніше за вказівкою росіян знищив у рідному місті авто Сил оборони.