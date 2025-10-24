Агент мав підпалити будівлю Інституту національної пам’яті та зняти це на відео

Служба безпеки України та Нацполіція затримали у п’ятницю, 24 жовтня, агента ФСБ, який отримав завдання підпалити будівлю Інституту національної памʼяті у Києві, щоб розхитати внутрішню обстановку в столиці.



Російського агента затримали у центрі Києва. У той момент він намагався підпалити будівлю Інституту національної пам’яті. Для цього чоловік придбав 5-літрову пляшку з бензином, з якою планував непомітно потрапити на територію держустанови у темну пору доби. Потім, за інструкцією російської спецслужби, він мав вилити пальне на вікно будівлі, підпалити його і зафіксувати загоряння на телефонну камеру.





В СБУ зазначають, що окупанти планували використати це відео для проведення спеціальних інформаційних операцій про нібито наявність прокремлівського підпілля у Києві.



«Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри та зірвали їх. Агента РФ затримано у хостелі поблизу Інституту, де він оселився, щоб провести дорозвідку біля урядової установи та обрати зручний момент для підпалу», – йдеться у дописі.

Затриманий 20-річний житель Вінниці

Злочинцем виявився 20-річний житель Вінниці, який потрапив у поле зору росіян під час пошуку заробітків у телеграм-каналах. Після вербування він виконав перше вороже завдання: за допомогою запалювальної суміші знищив у рідному місті автомобіль Сил оборони.



Наразі затриманому повідомили про підозру за державну зраду та умисне знищення майна. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, 21 жовтня в Ізмаїлі Одеської області затримали місцевого жителя, який планував теракти на замовлення російських спецслужб.