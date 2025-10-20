ФСБ завербувала 56-річну одеситку, яка працювала касиром місцевого відділення державного банку

В Одесі викрили працівницю банку, яка передавала ФСБ персональні дані військових клієнтів. Про це повідомила Служба безпеки України у понеділок, 20 жовтня.

Як встановили слідчі, найбільше ворога цікавили установчі відомості військовослужбовців Сил оборони, які користуються послугами фінустанови. Надалі окупанти планували використати ці дані для підготовки терактів, інформаційних диверсій та вербувальних операцій проти захисників.



Щоб отримати інформацію, ФСБ завербувала 56-річну одеситку, яка працювала касиром місцевого відділення державного банку. До уваги спецслужби жінка потрапила через публікацію антиукраїнських коментарів.

«За завданням ворога, під час здійснення касових операцій, фігурантка звертала особливу увагу на відвідувачів у військовій формі та з ознаками поранень, отриманих у бойових діях. Виявляючи таких клієнтів, вона невідкладно доповідала кураторові від ФСБ», – йдеться у дописі.





Крім цього, у позаробочий час жінка обходила портове місто та його околиці і фотографувала місця зосередження особового складу Сил оборони.



Наразі слідчі повідомили одеситці про підозру у державній зраді. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

