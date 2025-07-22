Після інциденту Марія Ковальчук пересувається на кріслі колісному та з сім’єю живе в Норвегії

20-річна модель зі Львова Марія Ковальчук, яку в березні важко побили у Дубаї, дала перше інтерв’ю проросійській журналістці Ксєнії Собчак, де розповіла, що з нею сталося та кого вона звинувачує в побитті. Мама дівчини Анна Ковальчук пояснила, що сім’я вирішила дати перше інтерв’ю саме росіянам, оскільки в каліцтві доньки вона звинувачує сина російського підприємця, родом із Донецька.

Інцидент трапився 11 березня. Друзі та рідні Марії Ковальчук, яка позиціонувала себе як модель платформи з еротичним контентом OnlyFans, заявили про її зникнення після вечірки в Дубаї. Її знайшли через тиждень із переламаними кінцівками у місцевій лікарні Дубая.

За версією місцевої поліції, Марія Ковальчук отримала важкі травми внаслідок падіння з висоти на будівельному майданчику. За цим фактом українська поліція відкрила справу за статтею про торгівлю людьми.

21 липня на ютуб-каналі «Осторожно, Собчак», який веде російська журналістка і телеведуча Ксєнія Собчак, опублікували інтерв’ю з Марією та Анною Ковальчук. Зі слів мами дівчини, сім’я родом із Херсона, однак Марія певний час жила у Львові. На початку повномасштабного вторгнення родина виїхала до доньки у Львів, де прожила рік, після чого вони як біженці переїхали до Норвегії.

Марія Ковальчук певний час жила в Чорногорії і Таїланді. У березні вона приїхала в Дубай разом із подругами – російськими OnlyFans-моделями, щоб «зробити контент». Напередодні інциденту Марія познайомилась із компанією 19-річного Артьома Папазова – сина донецького бізнесмена Алєга Папазова, який живе в ОАЕ та веде бізнес у Росії. Через запізнення на літак до Таїланду Марія погодилась залишитись у його номері й спершу, переконує дівчина, вони просто спілкувалися. Однак уже наступного дня компанія влаштувала алкогольну вечірку, в якій, каже дівчина, вона не хотіла брати участі. Її схиляли до інтиму та жартома говорили, що дівчина належить їм і що вони можуть робити з нею все, що захочуть.

Марія Ковальчук кілька разів намагалась втекти з номера й одного разу їй вдалось вибігти у готельному халаті та заховатися на будівельному майданчику навпроти. Що сталося далі – вона не пам’ятає, ймовірно її вдарили по голові. Далі вона опинилась посеред дороги й попросила про допомогу в перехожих.

Мама дівчини Анна Ковальчук каже, що поліція Дубая тривалий час не повідомляла її про місце перебування доньки, хоча на той час вона без документів уже перебувала в місцевій лікарні. З матеріалів слідства їй стало відомо, що у вечір побиття її доньки в готельному номері були росіянин Алєксєй Крашенніков, який залишив вечірку раніше, білорус Алєксандр Лоптицький, російська блогерка Алєксандра Мєрцалова та уродженка України Мілена Долганова. Усіх їх перевіряла поліція, однак згодом справу закрили за статтею про самогубство, зазначивши, що модель впала з недобудованої багатоповерхівки.

Анна Ковальчук у цю версію не вірить. Вона стверджує, що справу могли перекваліфікувати через вплив сім’ї Артьома Папазова. Своє рішення дати перше інтерв’ю саме російській журналістці вона пояснила тим, що кривдники її доньки – громадяни Росії.

«Я хотіла б, щоб найпершими дізналися про своїх співвітчизників, тому що найбільше писали громадяни Росії про це все. І вони дуже ліпили сюди громадян Дубаю, а я говорила, що це не громадяни ОАЕ», – сказала Анна Ковальчук.

Додамо, що зараз Марія Ковальчук живе разом із сім’єю в Норвегії. Дівчина пересувається на милицях та кріслі колісному. Її рідні висувають версію, що зустріч доньки з сином російського бізнесмена була не випадковою – ймовірно, він може бути причетним до торгівлі людьми, куди і хотів втягнути модель.