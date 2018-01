Оновлення стартапу Petcube дозволятиме домашнім тваринам «дзвонити» до своїх господарів

Нова технологія дозволяє домашнім тваринам віддалено викликати своїх господарів

На виставці The Global Stage for Innovation (CES) 2018 у Лас-Вегасі стартап з українським корінням Petcube представив функцію активації дзвінка від домашніх тварин своїм господарям. Про це пише The Verge.

Як зазначається, продукти Petcube вже пропонують кілька способів взаємодії людей зі своїми домашніми тваринами: Petcube Play має вбудовану лазерну указку, за допомогою якої можна бавитися з улюбленцями, поки господар відсутній, а Petcube Bites дозволяє користувачу віддалено видавати їжу в якості нагороди або розподіляти її порції через рівні проміжки часу. У них є інтеграція Facebook Live і Amazon Alexa, яка дозволяє користувачам бачити, розмовляти і записувати відео улюбленця.

Хоча багато камер для домашніх тварин пропонують аналогічні варіанти для перегляду за діями домашніх тварин віддалено, нова функція Petcube унікальна тим, що дозволяє домашній тварині самій віддалено «викликати» господаря. Кожного разу, коли домашня тварина потрапляє у сферу дії камери Petcube, відеозапис вмикається автоматично. Потім кліп передається власнику як відео-повідомлення в додатку. Господарі можуть прийняти «запит» відео-дзвінка від свого вихованця, зберегти кліп на автовідповідач, поділитися ним у соціальних мережах або просто переглянути його пізніше в застосунку Petcube.

Як писав ZAXID.NET, співзасновника Petcube Ярослава Ажнюка внесли до переліку ста найкращих інноваторів Центральної та Східної Європи.

Petcube - це заснована українцями компанія, яка виробляє ґаджети для власників домашніх тварин. Прилад Petcube - це куб розміром 10х10х10 см, що містить ширококутну камеру, лазерну вказівку, мікрофон та динамік. Він підключається до домашньої мережі Wi-Fi і дозволяє користувачам бачити своїх улюбленців, розмовляти та гратися з ними за допомогою смартфону.

Також повідомлялося, що у жовтні стартап Petcube залучив $10 млн на розробку штучного інтелекту для догляду за тваринами.