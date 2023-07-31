Підрозділ спецпризначення поліції КОРД біля Шевченківського райсуду Києва після вибуху, який влаштував Ігор Гуменюк, 5 липня 2023

Державне бюро розслідувань стверджує, що обвинувачений у загибелі нацгвардійців колишній боєць батальйону «Січ» Ігор Гуменюк, який підірвав себе в Шевченківському райсуді Києва, кустарним способом 2 роки готував вибухівку для втечі з-під варти. Про це в понеділок, 31 липня, в ефірі телемарафону розповіла радниця зі стратегічних комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

«Виявилося, що сам підозрюваний, коли перебував у Київському СІЗО, йому впродовж 2 років невеличкими порціями передавали під виглядом ліків речовини, які стали основою до того, що він виготовив вибухівку, з якою, власне, і потрапив до Шевченківського суду. Він готувався до втечі тривалий час, спільники передавали йому в слідчий ізолятор вибухівку невеликими частинами. Він кустарно зміг виготовити так званий "пояс шахіда" і кілька саморобних вибухових пристроїв», – сказала представниця ДБР, яку процитувала «Українська правда».

Слідство вважає, що він планував їх підірвати у приміщенні суду і втекти, використовуючи паніку. Водночас від вибуху загинув сам Гуменюк.

Як повідомляв ZAXID.NET, увечері 5 липня в Шевченківському суді намагався втекти, а потім підірвав себе Ігор Гуменюк. Гуменюку було 29 років, останні вісім він провів у СІЗО. Його звинувачували в тому, що 31 серпня 2015 року він підірвав бойову гранату під Верховною Радою. Тоді депутати в першому читанні ухвалили проект змін до Конституції – у ній мав зʼявитися пункт про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

У день голосування під Верховною Радою зібрався великий мітинг проти поправок. Коли депутати підтримали проект у першому читанні, біля будівлі Верховної Ради почалися сутички, під час яких вибухнула граната. Загинули четверо нацгвардійців, ще 65 отримали поранення. За версією слідства, гранату, за версією слідства, кинув боєць батальйону «Січ» Ігор Гуменюк.

29 липня ДБР повідомило про підозру п’ятьом правоохоронцям: трьом працівникам слідчого ізолятора та двом нацгвардійцям. ДБР заявляє, що вони не проводили обшук Гуменюка перед доставкою до суду.