Організатора псевдопольської провокації у Гряді звільнили у залі суду

Олег Літвиненко провів за ґратами 21 місяць, але вийшов на волю достроково за «законом Савченко»

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 12:0816090

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Організатора псевдопольської провокації у Гряді звільнили у залі суду
фото ZAXID.NET
Організатори провокації знімали її з дрона

Кам’янка-Бузький районний суд Львівщини визнав винним та засудив на три з половиною роки тюрми Олега Літвиненка, що у березні 2017 року організував псевдопольську провокацію у селі Гряда неподалік Львова та вдарив поліцейського. Однак, згідно з «законом Савченко», засуджений уже відбув призначене покарання і його звільнили з-під варти у залі суду.

Олег Літвиненко разом з іншими особами організували перекриття траси Львів – Рава-Руська у селі Гряда 29 березня 2017 року. У вироку суду вказано, що акція була організована «для розповсюдження інформації про наявність у Львівській області конфлікту між українцями та поляками на ґрунті утисків за національною ознакою, розпалювання національної ворожнечі, створення атмосфери невдоволення серед мешканців Львівщини фактом перебування області або окремих її адміністративно-територіальних одиниць у складі України».

Зокрема, обвинувачений разом з іншими організаторами займався пошуком автобусів, що доставляли учасників акції зі Львова у село Гряда, підбором людини, яка б виступила на акції польською мовою та розповіла про проблеми проходження українсько-польського кордону та наругу на польськими пам’ятниками. Усі учасники псевдопольської акції отримували по 300 грн.

Під час провокації 29 березня уродженець Хмельницької області Олег Літвиненко також вдарив ліктем у груди та ногою в коліно начальника місцевої поліції. У ході судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину та уклав угоду про визнання винуватості з прокурором.

Суд визнав Олега Літвиненка винним у посягання на територіальну цілісність і недоторканість України та побиття поліцейського, засудивши його на 3 роки та 6 місяців тюрми.

Олег Літвиненко був затриманий 30 березня 2017 року, на наступний день після проведення провокації, і відтоді перебував під вартою до 2 січня 2019 року. Суд зарахував йому один день попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі. Відтак він не сидітиме у тюрмі, оскільки термін його покарання уже закінчився. Його звільнили з-під варти у залі суду.

Нагадаємо, що зміни до Кримінального кодексу, що передбачають зарахування одного дня попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі, внесла Верховна Рада у 2015 році. Авторкою законопроекту була вказана Надія Савченко, яку у цей час утримували в російській тюрмі.

Раніше ZAXID.NET писав про засудження ще кількох організаторів псевдопольської провокації у селі Гряда. Зокрема, Жовківський райсуд оштрафував на 850 грн двох організаторів, які займалися підбором учасників акції та координацією перекриття дороги, а також засудив на два роки умовно київського студента, який координував роботу фотографів та відеооператорів під час цієї акції. Ще одного організатора провокації, що вдарив поліцейського, засудили на два роки умовно.

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