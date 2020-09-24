Поліція повідомила про підозру 46-річному львів’янину, колишньому керівнику нелегального табору, причетному до розбещення та зґвалтування неповнолітніх дівчат. Збоченця викрили наприкінці 2019 року, коли до поліції звернулася одна із його жертв. Зараз чоловікові оголосили офіційну підозру в 11 злочинах щодо неповнолітніх дівчат, які були вчинені у період з 2005 року. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Як повідомили у четвер, 24 вересня, в поліції Львівщини, підозрюваний у розбещенні та зґвалтуванні неповнолітніх дівчат 46-річний львів’янин організовував табори для підлітків, однак не мав на це офіційного дозволу. Наприкінці 2019 року в поліції звернулася одна із постраждалих дівчаток. Під час розслідування поліцейські викрили щонайменше 11 фактів розбещення та зґвалтування неповнолітніх дівчат, віком 11-14 років, упродовж останніх 15 років.

«Слідчі спільно з співробітниками інших підрозділів поліції Львівщини провели колосальну роботу. Були встановлені жертви зловмисника, на сьогодні – молоді жінки. Але у той час вони ще були дітьми, адже перші факти розбещення та зґвалтування датуються 2005 роком. Багато з них не хотіли згадувати ці події – і їх можна зрозуміти. Проте правоохоронці завдяки кропіткій та злагодженій роботі зібрали доказову базу, достатню для того, щоб ми могли повідомити зловмиснику про підозру у вчиненні одинадцяти злочинів», – розповів очільник поліції Львівщини Василь Віконський.

24 вересня 46-річному львів’янину повідомили про підозру за ч.1 та ч.2 ст.156 (розбещення неповнолітніх), ч.4 ст.152 (зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди) та ч.1 ст.155 (статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.