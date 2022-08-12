Чоловік підвалив суху траву, вогонь перекинувся до сусідів і знищив 3 га саду

У селі поблизу Ужгорода 65-річний місцевий мешканець підпалив суху траву на городі. Через вітер вогонь перекинувся і на сусідський яблуневий сад. Внаслідок пожежі знищено 3 га саду, палій заплатить понад 6,1 тис. грн штрафу.

Про інцидент повідомила прес-служба ДСНС Закарпаття у п’яницю, 12 серпня. Випадок стався у селі Малі Геївці Ужгородського району. Чоловік підпалив сухостій на городі та спалив 3 га яблуневого саду сусідів. Палієм виявився 65-річний місцевий мешканець, це визначили самі селяни, які обурилися знищенням молодого саду.

«Чоловік спалював суху рослинність на своєму городі, однак через недогляд і вітер пожежа перекинулась на інші ділянки та знищила сусідський яблуневий сад на площі майже 3 гектари. Місцеві не могли залишити це поза увагою, тож провели невелике розслідування та встановили винуватця», – йдеться у повідомленні рятувальників.

У прес-службі додають, що зараз 65-річний закарпатець шкодує про вчинене. На чоловіка склали протокол, він зобов’язаний сплатити 6120 грн штрафу за підпал трави.