Україна отримає ще $300 млн оборонної підтримки від Пентагону. Міністерство оборони США передало на ухвалення Конгресу відповідний запит щодо забезпечення України новою партією оборонної допомоги. Вона передбачає надання ракетних систем, дронів, безпілотників, автомобілів, боєприпасів, приладів нічного бачення, прицілів та систем зв’язку. Про це йдеться в заяві речника Пентагону Джона Кірбі, оприлюдненій у п’ятницю, 1 квітня, повідомляє Укрінформ.

«Міністерство оборони 1 квітня повідомило Конгрес про додаткову допомогу в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI). Через USAI Міністерство оборони надасть до $300 мільйонів допомоги у сфері безпеки, щоби посилити оборонні можливості України», – йдеться в заяві.

Новий пакет передбачає можливість забезпечення України ракетними системами з лазерним наведенням, дронами-камікадзе Switchblade, безпілотниками Puma, системами протидії БПЛА. Крім того, передбачено виділення високомобільних автомобілів, боєприпасів малого й великого калібрів, приладів нічного бачення, прицілів, систем зв’язку тощо. У пакет допомоги також входять комерційні послуги супутникового спостереження й медичне обладнання.

«Сполучені Штати Америки також продовжують взаємодію із союзниками й партнерами з пошуку й надання українській стороні додаткових можливостей», – зазначається в заяві.

Зазначимо, що США включили в допомогу Україні захист від хімічної зброї.

Нагадаємо, раніше США вже виділили Україні понад $2,3 млрд допомоги у сфері безпеки, у тому числі понад $1,6 млрд з моменту вторгнення Росії в Україну. Зараз США також домовляються з союзниками про передачу Україні радянських танків.