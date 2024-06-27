Ігрові ноутбуки ASUS ROG (Republic of Gamers) відзначаються потужністю, надійністю та стилем. Вони працюють на основі сучасних компонентів, оснащуються дисплеями професійного рівня і пропонують повний комплект швидкісних інтерфейсів, тому чудово підходять не лише для ігор, а й для роботи з графікою і вирішенням будь-яких завдань, які потребують ресурсомістких обчислень і мобільності.

Пропонуємо вашій увазі два потужних ноутбуки, які задовольнять вимоги найвибагливіших користувачів: ROG Strix SCAR 18 (2024) і ROG Zephyrus G16 (2024). Кожен з них має свої унікальні особливості, що роблять їх ідеальними для різних завдань, від геймінгу до професійної діяльності.

ROG Strix SCAR 18 (2024)

Потужні й стильні ноутбуки ROG Strix SCAR 18 першочергово було створено для ентузіастів кіберспорту. У портативний корпус ґаджета перенесено комфорт і продуктивність настільного ПК, а максимальна швидкодія й надійність досягаються за допомогою компонентів найвищого класу. ROG Strix SCAR 18 у версії 2024 року продовжує втілювати характерний стиль бренду. Різкі контури, унікальні різнобарвні штрихи, виразний дух ігрової культури – усе це, як завжди, вирізняє ноутбук з-поміж інших.

ROG Strix SCAR 18 орієнтований на максимальну продуктивність, тому він оснащений флагманським 24-ядерним 32-потоковим процесором Intel Core i9 14900HX, здатним упоратися з важкими проєктами з рендерингу та іграми AAA-класу. Крім того, цей ноутбук підтримує до 64 ГБ оперативної пам’яті DDR5 і твердотільні накопичувачі PCIe Gen4 x4 до 4 ГБ у конфігурації RAID 0. Незалежно від того, що ви робите: граєте й одночасно транслюєте гру, працюєте в багатозадачному режимі, редагуєте відео, – цей комп’ютер запропонує більш ніж достатньо потужності для успішного виконання завдання.

Жодна ігрова машина не обходиться без потужної відеокарти, і ROG Strix SCAR 18 не виняток. У максимальній конфігурації цей ноутбук оснащений відеокартою NVIDIA GeForce RTX 4090 із TGP 175 Вт (з технологією Dynamic Boost), тож він готовий до найінтенсивніших баталій прямо з коробки. Завдяки неймовірній швидкості рендерингу графіки в найновіших іграх та інструментам штучного інтелекту, як-от DLSS Super Resolution і Frame Generation, він є ідеальним вибором як для геймерів, так і для творчих професіоналів.

Це перший ноутбук ROG з 18-дюймовим дисплеєм ROG Nebula HDR, виготовленим за технологією Mini LED з неймовірною піковою яскравістю у 1100 кд/м2. Він має роздільну здатність 2,5K (2560 x 1600), частоту оновлення 240 Гц і час відгуку менше ніж 3 мс (GTG), що забезпечує виняткову якість зображення. Цей дисплей ідеально підходить як для гри, так і для професійної роботи з графікою, володіючи зручним для роботи співвідношенням сторін 16:10 і 100% охопленням колірного простору DCI-P3.

Для максимальної продуктивності в ноутбуках ROG Strix застосовуються найсучасніші технології охолодження. У моделі ROG Strix SCAR 18 вони включають рішення Tri-Fan, яке використовує третій, допоміжний, вентилятор, що збільшує потік повітря у напрямку компонентів материнської плати, а також допомагає відводити надлишкове тепло від графічного процесора до радіаторів. Крім того, у ролі термоінтерфейсу між процесором і радіатором у цьому ноутбуку використовується високоякісний рідкий метал Conductonaut Extreme, який значно знижує температуру порівняно з традиційною термопастою. Це не лише дозволяє пристрою виконувати завдання швидше, але й забезпечує його стабільно високу продуктивність на довгі роки.

ROG Zephyrus G16 (2024)

Не лише характеристики роблять ROG Zephyrus G16 (2024) особливим. Завдяки ультратонкому алюмінієвому корпусу й елегантному дизайну, він є ідеальним аксесуаром для тих, хто цінує стиль і мобільність. ROG Zephyrus G16 (2024) майстерно поєднує в собі яскравий дизайн і функціональність, пропонуючи різноманітні переваги як для геймерської, так і для професійної діяльності. Це перший ноутбук ROG, який пропонується в конфігураціях із неймовірним 16-дюймовим OLED-дисплеєм, за яким комфортно грати й працювати.

16-дюймовий OLED-дисплей ROG Nebula з роздільною здатністю 2,5K, частотою оновлення 240 Гц, часом відгуку 0,2 мс і підтримкою технології G-SYNC, відтворює неймовірно чітке й контрастне зображення в іграх. Проте не тільки геймери оцінять якість зображення, яку дарує цей дисплей. Завдяки 100% покриттю колірного простору DCI-P3 і точності відтворення кольорів Delta E менше ніж 1, цей дисплей також чудово підходить для професійних дизайнерів і фотографів.

У максимальній конфігурації ROG Zephyrus G16 (2024) оснащений новітнім процесором Intel Core Ultra 9 185H з вбудованим нейронним процесором (NPU) для прискорення роботи алгоритмів штучного інтелекту. Завдяки апаратним засобам ШІ-прискорення такі завдання, як відеомонтаж і 3D-рендеринг, виконується більш ніж удвічі швидше, ніж раніше, споживаючи при цьому менше енергії для заощадження заряду акумулятора. Цей сучасний процесор доповнює потужна відеокарта (до моделі NVIDIA GeForce RTX 4090 для ноутбуків), яка забезпечує неймовірну продуктивність у всіх сучасних іграх і програмах для творчості, а також швидкісна оперативна пам’ять LPDDR5X обсягом до 32 гігабайти й до двох SSD сукупною місткістю до 4 ТБ.

Для того, щоб такі потужні обчислювальні компоненти могли працювати на максимумі можливого, ноутбук отримав оновлену фірмову систему охолодження ROG Intelligent Cooling, особливістю якої є рідкий метал у ролі термоінтерфейсу на процесорі, а також випарна камера й три вентилятори охолодження, залежно від конфігурації, які не дадуть пристрою перегрітися.

З такою апаратною платформою ROG Zephyrus G16 (2024) без проблем впорається с будь-якими сучасними іграми. Крім того, це ідеальний вибір для тих, хто шукає потужний мобільний інструмент для розробки програмного забезпечення, відеомонтажу, 3D-моделювання та інших ресурсомістких завдань.

Попри свою потужність, ROG Zephyrus G16 (2024) залишається легким і тонким, що чудово підходить для тих, хто часто подорожує. Ноутбук має товщину всього 1,49 см і важить лише 1,85 кг, тому його можна легко брати із собою, куди б ви не прямували. А завдяки акумулятору високої місткості (90 Вт·год) і підтримці заряджання через порт USB-C, він гарантує тривалий час автономної роботи й зручність підзаряджання в мобільних умовах.

Пристрій також може похвалитися абсолютно новим матричним світлодіодним підсвічуванням Slash Lighting на кришці, яке має вигляд діагональної стрічки. На неї можна виводити попередньо створені й власні анімовані ефекти, завдяки чому ноутбук буде завжди виділятися поміж інших.

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