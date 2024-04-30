У Кам’янці-Подільському правоохоронці затримали 34-річного чоловіка, який займався незаконним переправленням військовозобов’язаних до Молдови. За свої послуги підозрюваний брав 10 500 доларів. Про це 29 квітня повідомили у поліції Хмельницької області.

Правоохоронці встановили, що незаконну схему налагодив 34-річний житель Кам’янець-Подільського району, який працює водієм міжнародних пасажирських перевезень. Він обіцяв за 10 500 доларів переправити чоловіків призовного віку до Молдови поза контрольно-пропускними пунктами. Клієнти мали прибути до Чернівців, звідки вночі він їх перевозив на кордон у район так званої «зеленки» (ред. – лісосмуги).

«Затримали фігуранта під час отримання основної частини суми – 8 тис. доларів. Гроші у нього вилучили», – зазначили у поліції.

Слідчі оголосили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) ККУ. Санкція статті передбачає від 7 до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі правоохоронці встановлюються інших осіб, які можуть бути причетними до незаконної схеми.