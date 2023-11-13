Затримали 47-річного директора підприємства та трьох його спільників

Оперативники Львівського прикордонного загону спільно із поліцейськими затримали керівника підприємства з Івано-Франківської області, який переправляв військовозобов’язаних чоловіків за кордон під виглядом водіїв.

«Як встановили правоохоронці, керівник підприємства, що займається міжнародними перевезеннями, та його спільники організували надання послуги з незаконного трансферу для чоловіків призовного віку. Бізнесмени підшукували клієнтів, які мали намір ухилитись від мобілізації та незаконно виїхати за кордон в особистих цілях», – повідомили 13 листопада у Держприкордонслужбі.

Із псевдоводіями укладали фіктивні договори про працевлаштування, вносили їх до відповідної інформаційної системи. Такі послуги оцінювали від 5000 до 7000 доларів з однієї людини.

«Щоб не привертати увагу до своєї незаконної діяльності спільники підшукували клієнтів через знайомих, а гроші брали лише від довірених осіб або просили ухилянтів залишати кошти у завчасно домовленому місці», – додали у департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції.

Одного із учасників злочинної схеми викрили у пункті пропуску «Шегині» за спробою переправлення свого клієнта. Під час обшуків вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи, фіктивні документи на працевлаштування та гроші.

Як повідомили у ДПСУ, організатор схеми виїзду за кордон – 47-річний мешканець Івано-Франківської області, його взяли під варту. Організатору та трьом його спільникам оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Правоохоронці встановлюють інших причетних до організації незаконного каналу переправлення військовозобов’язаних.