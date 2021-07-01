На Тернопільщині під час сильної негоди зірвало дах у початковій школі, сільській раді та пошті, які розташовані в одному приміщенні. Подія трапилася в селі Урожайне, яке входить в Мельниця-Подільську громаду Чортківського району.

Дах у сільраді зірвало через сильні пориви вітру із дощем. Загалом покрівля розміщена на площі 190 метрів квадратних, внаслідок негоди пошкодженими виявились майже 70 метрів квадратних.

Дах відновлюватимуть за кошти громади

«Дах частково зняло покриття з двоповерхової будівлі на площі орієнтовно 66 м.кв., де розміщена сільська рада, Укрпошта та початкова школа. Загальна площа будівлі 190 м.кв. Пожежно-рятувальні підрозділи на місце події не залучались», – зазначається у повідомленні ДСНС Тернопільщини.

Дах буде відновлено найближчим часом за кошти Мельниця-Подільської громади.