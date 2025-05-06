Перед тим як повернутися до домівок, військові пройдуть лікування

Шестеро жителів Волинської області вдалося повернути з полону під час обміну 6 травня. Відомо, що четверо з них – з Луцького району, ще один з Володимирського, а інший – з Ковельського. Перед тим як повернутися до домівок, військові пройдуть лікування.

Про повернення шістьох жителів Волині з полону додому повідомив керівник Волинської ОВА Іван Рудницький. «Сьогоднішній день дарує віру. Україна повернула з ворожого полону – 205 своїх воїнів, які боронили країну на найгарячіших напрямках фронту. Серед звільнених – шестеро волинян, які повертаються додому», – зазначив посадовець.

Також він вказав ім’я і прізвище військових. Це четверо жителів Луцького району: 41-річний Володимир Андрійчук, родом із села Одеради; 24-річний Олександр Люфт з смт Цумань; 25-річний Роман Нечипорук з села Щурин та 25-річний Денис Сосницький з села Хорлупи.

Також додому повернувся 23-річний Олександр Босацький з села Ласків, Володимирський район та 31-річний Микола Куцевич з села Гута, Ковельський район.

Додамо, що 6 травня Україна повернула 205 захисників. Повернуті бійці захищали Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Київській областях, а також обороняли Маріуполь.