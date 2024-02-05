Обшуки проводили у жителя Тячівського району

Детективи Бюро економічної безпеки викрили закарпатця, який продавав фальсифіковані сигарети. Під час обшуків у нього виявили сигарети без марок акцизного податку на 2 млн грн.

Як повідомили у Територіальному управлінні БЕБ у Закарпатській області 5 лютого, обшуки проводили у жителя Тячівського району.

«Під час оглядів за місцем проживання фігуранта та його транспортного засобу детективи БЕБ вилучили понад 25 тис. пачок сигарет без марок акцизного податку. Їх орієнтовна вартість становить понад 2 млн грн», – інформують у БЕБ.

Правоохоронці проводять досудове розслідування за ознаками незаконного придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збуту чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, інших підакцизних товарів. Санкція статті передбачає штраф від 5 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.