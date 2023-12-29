Чоловік, який врятував від займання автомобілі

Мешканець Святошинського району столиці під час обстрілу Києва сів в охоплений вогнем автомобіль, щоб перемістити його подалі від припаркованого транспорту. Відео інциденту поширили у соцмережах. Журналісти «Радіо Свобода» знайшли чоловіка, й розповіли, що його звати Василь Андрійович. Він отримав опіки обличчя, але відмовився від госпіталізації.

Пожежу в автомобілі киянин побачив з вікна будинку. «Думав, що газова машина вибухнула. А тут приходжу – від цієї машини моя загорілася. Вона ще трохи почала горіти ззаду. Я відкрив, відключив акумулятор і все. Вскочив у машину – воно темно. Я зверху відкрив, щоб видно було, голову висунув та попер до мийки. Сказали мені: віджени, там загасять», – сказав чоловік.

Попри опіки мешканець Києва говорить, що почувається нормально й думає, як відновлюватися.

Зазначимо, що 29 грудня росіяни масовано атакували Україну й випустили 158 ракет і дронів. У Повітряних силах назвали атаку найбльшою з початку повномасштабного вторгнення. Військовим вдалося ліквідувати 114 повітряних цілей. Станом на 18:00 відомо про дев'ятьох загиблих внаслідок ворожих влучань по столиці.