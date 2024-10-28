У понеділок, 28 жовтня, Росія атакувала українські міста дронами та ракетами. Під час повітряної тривоги у низці областей, зокрема, й на Рівненщині працювала ППО. На території області знищили сім безпілотників типу Shahed.

«За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали. Дякую військовим за професіоналізм. На місцях збиття вже працюють відповідні служби» , – повідомив у Telegram голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Додамо, що 28 жовтня повітряну тривогу в Рівненській області оголошували тричі: з 02:30 до 06:30, з 07:48 до 08:43 і з 09:59 до 11:16. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що росіяни випустили по Україні 100 ударних БпЛА типу Shahed. Сили ППО збили 66 з них.

Оновлено. Олександр Коваль повідомив, що під час ранкової тривоги ППО збила на території Рівненщини ще один ворожий дрон.