Пожежа виникла на вул. Виговського, 57 у Львові

У ніч на вівторок, 8 жовтня, на вул. Виговського у Львові виникла пожежа у п’ятиповерховому будинку. У квартирі, де виникло займання, рятувальники виявили мертвим 40-річного власника житла.

Як повідомила ДСНС Львівщини, 8 жовтня о 00:17 вони отримали повідомлення про пожежу на вул. Виговського, 57 у Львові. Займання виникло в квартирі на четвертому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. На момент прибуття пожежників до місця виклику з вікна та з дверей помешкання виходив дим. Зі слів сусідів, в квартирі міг перебувати 40-річний власник.

Пожежа спричинила сильне задимлення в багатоповерхівці і рятувальники вивели на вулицю шістьох мешканців будинку. У квартирі, де виникла пожежа, рятувальники виявили 40-річного чоловіка без ознак життя.

Вогнеборці ліквідували займання о 00:45. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 5 м2 та вікно. До ліквідації пожежі залучили 11 фахівців та два спецавто. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюють.