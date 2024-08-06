Під час пожежі у Радехові загинув 57-річний місцевий мешканець
У вівторок, 6 серпня, у Радехові виникла пожежа у літній кухні. Сусіди повідомили, що там може перебувати власник, і під час ліквідації займання рятувальники виявили його тіло. За даними ДСНС Львівщини, загиблий – 57-річний мешканець Радехова.
Як вказано у повідомленні ДСНС Львівщини, вранці 6 серпня, приблизно о 09:00, рятувальники отримали повідомлення про пожежу в місті Радехів. Пожежа виникла в цегляній літній кухні. Прибувши на місце, вогнеборці дізналися від сусідів, що в будівлі може знаходитися власник.
Надзвичайники включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору, і приступили до ліквідації займання та пошуку чоловіка. На місці пожежі виявили тіло 57-річного власника. Пожежу повністю ліквідували приблизно за годину.
Рятувальники Львівщини наголошують на важливості дотримання правил пожежної безпеки:
- • Не куріть у ліжку.
- • Перевіряйте стан та справність електромережі.
- • При виході з приміщень вимикайте телевізори, праски, обігрівачі.
- • Не залишайте дітей без нагляду та не дозволяйте їм гратися сірниками.
- • Уникайте перевантаження електричних мереж і не вмикайте одночасно багато потужних електроприладів.