У вівторок, 6 серпня, у Радехові виникла пожежа у літній кухні. Сусіди повідомили, що там може перебувати власник, і під час ліквідації займання рятувальники виявили його тіло. За даними ДСНС Львівщини, загиблий – 57-річний мешканець Радехова.

Як вказано у повідомленні ДСНС Львівщини, вранці 6 серпня, приблизно о 09:00, рятувальники отримали повідомлення про пожежу в місті Радехів. Пожежа виникла в цегляній літній кухні. Прибувши на місце, вогнеборці дізналися від сусідів, що в будівлі може знаходитися власник.

Надзвичайники включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору, і приступили до ліквідації займання та пошуку чоловіка. На місці пожежі виявили тіло 57-річного власника. Пожежу повністю ліквідували приблизно за годину.

Рятувальники Львівщини наголошують на важливості дотримання правил пожежної безпеки: