У одній із квартир житлового будинку на вул. Стрийській виникла пожежа, внаслідок якої постраждала 87-річна жінка. Мешканці будинку стверджують, що в квартирі було багато сміття й там незаконно жив безхатько.

Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі ГУ ДСНС Львівщини, пожежа виникла на третьому поверсі чотириповерхового житлового будинку на вул. Стрийській пообіді суботи, 17 червня. Унаслідок пожежі постраждала 87-річна жінка, яка мешкає поверхом вище. Із отруєнням димом її госпіталізували у Львівську обласну клінічну лікарню. Пожежу ліквідували о 17:11.

На відео, яке опублікував місцевий Telegram-канал Zahidwtf 24/7, мешканці будинку стверджують, що власники цієї квартири давно живуть за кордоном, а в помешканні незаконно жив безхатько. Сама квартира була сахаращена сміттям, що ймовірно, могло спричинити пожежу. Остаточні причини пожежі встановить поліція.