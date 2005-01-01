Під час річного звіту про роботу Андрій Садовий подякував львів'янам за підтримку

Міський голова Андрій Садовий підсумував події цього року перед громадою міста.

Андрій Садовий розповів, що вдалося відремонтувати кілька важливих магістралей, серед них вул. Богданівську та вулиці Пулюя-Трускавецька. Що ж до вул. Личаківської, ремонт триватиме до квітня-травня 2018 року. Наступного року почнуть реконструювати пл. Двірцеву та вул. Чернівецьку. Крім цього, вдалося каналізувати ще 3% Львова.

Щодо освітньої галузі, то за цей рік у всіх школах Львова встановили мультиборди. А до кінця грудня закуплять для учнів 38 З-D принтерів. Реформуватимуть надалі стоматологію та міські лікарні. Завдяки європейським ґрантам та кредитам місто планує закупити 50 нових трамваїв і 100 великих автобусів. Почнуть у наступному році будувати і сміттєпереробний комплекс.

За підтримку і допомогу міський голова подякував львів’янам.

«Багато чого зроблено. І це зробили все львів'яни. Багато чого нам ще треба зробити наступного року, тому важливо звіряти наші годинники. Є чіткі показники, роботи надзвичайно багато: дороги ремонтувати, і транспорт, і інвестувати кошти в освіту. Тому, дай Бог, щоб було здоров'я і було бажання від усіх робити місто кращим», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.