Під час річного звіту про роботу Андрій Садовий подякував львів'янам за підтримку

СуспільствоСофія Трощук, сьогодні, 18:46 2230

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Міський голова Андрій Садовий підсумував події цього року перед громадою міста.

Андрій Садовий розповів, що вдалося відремонтувати кілька важливих магістралей, серед них вул. Богданівську та вулиці Пулюя-Трускавецька. Що ж до вул. Личаківської, ремонт триватиме до квітня-травня 2018 року. Наступного року почнуть реконструювати пл. Двірцеву та вул. Чернівецьку. Крім цього, вдалося каналізувати ще 3% Львова.

Щодо освітньої галузі, то за цей рік у всіх школах Львова встановили мультиборди. А до кінця грудня закуплять для учнів 38 З-D принтерів. Реформуватимуть надалі стоматологію та міські лікарні. Завдяки європейським ґрантам та кредитам місто планує закупити 50 нових трамваїв і 100 великих автобусів. Почнуть у наступному році будувати і сміттєпереробний комплекс.

За підтримку і допомогу міський голова подякував львів’янам.

«Багато чого зроблено. І це зробили все львів'яни. Багато чого нам ще треба зробити наступного року, тому важливо звіряти наші годинники. Є чіткі показники, роботи надзвичайно багато: дороги ремонтувати, і транспорт, і інвестувати кошти в освіту. Тому, дай Бог, щоб було здоров'я і було бажання від усіх робити місто кращим», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

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