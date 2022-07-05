Чоловіки їхали у вантажівці ЗМІ і в якийсь момент відкрили двері салону

Неподалік міста Борщів на Тернопільщині з автомобіля ЗІЛ випали двоє чоловіків. Один з них загинув на місці, інший вижив, але отримав травми. Аварія сталась через те, що пасажири відкрили двері під час руху.

Як повідомляє прес-служба поліції Тернопільщини, нещасний випадок стався у понеділок, 4 липня, у Борщівській громаді. На трасі «Борщів-Касперівці-Заліщики» під час руху з вантажівки випали двоє чоловіків.

«При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що під час руху у автомобілі ЗІЛ пасажири зі свого боку відкрили двері. Як результат, двоє чоловіків, 1963 та 1965 років народження, випали», – йдеться у повідомленні.

58-річний постраждалий отримав важкі травми і загинув на місці. Іншому потерпілому надали медичну допомогу. У водія відібрали зразки крові, щоб перевірити, чи був він тверезий у момент аварії. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть).