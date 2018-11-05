Під час втечі від львівських патрульних нетверезий водій перекинувся на авто

23-річний чоловік вночі їхав з вимкненими фарами та почав втікати від поліцейських

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 10:409830

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Під час втечі від львівських патрульних нетверезий водій перекинувся на авто
фото Олександра Рослова
Водій не впорався з керуванням на перекинув автомобіль на вул. Городоцькій

Уночі у понеділок, 5 листопада, водій з ознаками алкогольного сп’яніння втікав від патрульних, не впорався з керуванням на перекинув автомобіль на вул. Городоцькій. Про це інформує прес-служба патрульної поліції Львівщини.

Під час патрулювання на вул. Коновальця патрульні побачили автомобіль Volkswagen Touran на іноземній реєстрації, який їхав з вимкненими фарами. Через гучномовець патрульні сказали водію зупинитись, однак він почав втікати.

Водій втікав від патрульних та перенувся на авто

На вул. Городоцькій поблизу цирку втікач не впорався з керуванням та в’їхав огородженням, після чого перекинувся. Патрульні витягнули 23-річного водія з автомобіля та викликали швидку. Чоловік відмовився від госпіталізації, оскільки не мав тілесних ушкоджень.

«Оскільки в нього були ознаки алкогольного сп’яніння, йому запропонували пройти перевірку. 23-річний водій погодився пройти її у медичному закладі. Висновок за результатами перевірки буде через 2 дні», – йдеться у повідомленні поліції.

Якщо аналіз крові покаже, що водій перебував в стані алкогольного сп’яніння, на нього складуть протокол за ст. 130 КУпАП та передадуть матеріали в суд. Тоді чоловіку загрожуватиме 10200 грн штрафу та позбавлення права керування строком на 1 рік.

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