Рятувальники продовжують розбирати завали на місці зруйнованої росіянами багатоповерхівки в Одесі

В Одесі з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки дістали тіла 10-річного хлопчика 8-річної дівчинки. Про це 3 березня повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, під завалами рятувальники знайшли загиблого внаслідок російської атаки хлопчика Сергія, якому було 10 років і тіло 8-річної Злати – сестри Сергія. Розбір завалів наразі триває.

Раніше рятувальники також знайшли тіла чотиримісячного Тимофія, трирічного Марка та семимісячної Лізи, яка загинула разом зі своїми батьками-військовослужбовцями. Також серед жертв російської атаки було троє чоловіків віком 35, 40 та 54 років і дві жінки 73 та 31 року. Тож загалом кількість загиблих після російського удару зросла до 12 людей. Крім того, було відомо про 8 поранених.

Нагадаємо, у ніч на 2 березня Росія вкотре атакувала Україну ударними БпЛА типу Shahed. Унаслідок удару знищено 18 квартир, та ще 7 пошкоджено. Теплопостачання немає в 11 будинках, школі та дитячому садочку. Два будинки залишилися без газу. 3 березня в Одесі оголосили Днем жалоби.