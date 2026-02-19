Сергій Коба очолив комунальне підприємство «Володимиртепло» в 2017 році

Інтерпол затримав у Канаді колишнього директора КП «Володимиртепло» та ексдепутата Володимирської міської ради Сергія Кобу, який у 2023 році поїхав у службове відрядження за кордон і не повернувся. Він є фігурантом кримінального провадження про розтрату бюджетних грошей та перебував у міжнародному розшуку. Нині триває підготовка до екстрадиції посадовця в Україну.

Кримінальне провадження щодо Сергія Коби відкрили у листопаді 2024 року. За версією слідства, у лютому 2023 року він, як очільник «Володимиртепла», уклав договір із підприємцем на постачання тисячі кубометрів дерев’яної тріски на 6,9 млн грн. Підряднику перерахували 4 млн грн авансу, хоча той не мав необхідних виробничих потужностей і досвіду. Зрештою, він поставив товар лише частково – на 1,3 млн грн, ще 2,7 млн грн підприємству не повернув.

На момент початку слідства Сергій Коба вже перебував за кордоном. У 2023 році він разом із заступником володимирського міського голови Ярославом Матвійчуком та директором комунального підприємства «Полігон» Володимиром Собіпаном поїхав у службове відрядження до Литви для вивчення технологій використання альтернативної енергетики. Делегація мала повернутися 15 вересня, однак Коба залишився за кордоном і згодом звільнився з посади, надіславши заяву поштою. Пізніше він склав і депутатські повноваження.

У серпні та жовтні 2025 року суд двічі заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, після чого експосадовця оголосили у міжнародний розшук.

За інформацією видання «Сила правди», 17 лютого канадські правоохоронці затримали Сергія Кобу. Джерела в правоохоронних органах підтвердили ZAXID.NET цю інформацію. Напередодні дружина ексдепутата опублікувала у соцмережах відео з відпочинку родини на гірськолижному курорті в Канаді. Журналісти припускають, що це могло допомогти встановити його місцеперебування.

Скриншот з інстаграм-сторінки дружини Сергія Коби

Нагадаємо, Сергій Коба був обраний до Володимирської міськради ради у 2020 році від партії «Сила і честь». У міськраді він очолював депутатську фракцію партії та став секретарем постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів. На посаду керівника «Володимиртепла» його призначили у 2017 році.