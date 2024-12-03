Зловмиснику загрожує до 9 років позбавлення волі

На Буковині правоохоронці викрили підприємця, який допоміг виїхати під час воєнного стану за кордон 27 чоловікам призовного віку. Бізнесмен мав доступ до системи «Шлях» і вносив дані ухилянтів, як своїх працівників, хоча насправді вони не працювали на нього. Поліцейські повідомили буковинцю про підозру. Йому загрожує до дев’яти років в’язниці.

Під час досудового розслідування слідчі поліції спільно зі співробітниками відділу протидії кіберзлочинам з’ясували, що до злочинних дій причетний 51-річний житель Чернівецького району. Чоловік хотів заробити під час дії воєнного стану й організував схему нелегального перетину кордону України для чоловіків призивного віку.

«Підприємець отримав ліцензію на право здійснення господарської діяльності з перевезення пасажирів. Також він мав доступ до формування списків на виїзд за межі України. Після цього зловмисник підшукував “клієнтів” та за гроші сприяв їм у незаконному перетині держкордону», – повідомили в поліції Буковини в у вівторок, 3 грудня.

Бізнесмен використовував свій електронно-цифровий підпис як фізичної особи-підприємця і вносив дані чоловіків, які на нього не працювали, до інформаційної системи «Шлях». Так він створював заявки на перетин державного кордону.

«Для безперешкодного незаконного виїзду за межі України, підозрюваний надавав своїм «клієнтам» транспортний засіб, який перебував в його користуванні. У ході опрацювання речових доказів, слідчими поліції було встановлено 27 осіб, які перетнули кордон до країн ЄС за сприяння фігуранта», – додали в поліції Буковини в у вівторок, 3 грудня.

Буковинця затримали і повідомили йому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за 3 статтями Кримінального кодексу України, повідомили в прокуратурі Чернівецької області. Зокрема, його підозрюють за ч. 1, 2 та 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронних комунікаційних мереж) та ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп'ютерах, вчинені особою, яка має право доступу до неї). Чоловіку загрожує до 9 років позбавлення волі. Наразі правоохоронці встановлюють й інших людей, які можуть бути причетними до протиправної діяльності.