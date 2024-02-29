Ухилянтів працевлаштовували водіями для міжнародних перевезень

Підприємця з Львівщини, який займається міжнародними перевезеннями, та двох його спільників викрили на переправленні ухилянтів за кордон. Військовозобов’язаних влаштовували водіями, вносили їхні дані в систему «Шлях». За версією правоохоронців, за такою схемою з України втекли щонайменше 12 чоловіків.

Як розповіли у четвер, 29 лютого, в прокуратурі Львівщини, протягом 2022 року підозрювані організували схему незаконного перетину державного кордону військовозобов’язаними чоловіками.

Один з організаторів схеми – 43-річний підприємець, що займається міжнародними перевезеннями. Разом зі 37-річним та 29-річним спільниками він підшукував клієнтів, яких працевлаштовував водіями, а згодом вносив їхні дані в систему «Шлях» для виїзду за кордон.

«Задокументовано, що за такою схемою незаконно перетнули кордон 12 осіб, які не повернулись на територію України», – повідомили в прокуратурі.

Учасникам схеми для ухилянтів повідомили підозру за переправлення осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому повторно (ч. 2 ст. 332 ККУ). Двом підозрюваним суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, третього підозрюваного оголосили в розшук.