9 червня ведучий ZAXID.NET Андрій Дрозда розповість про те, як Україна оговтується після підриву греблі Каховської ГЕС та про готовність Львівщини приймати евакуйованих людей.

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Уже минуло три доби після події, яку називають найбільшою техногенною катастрофою десятиліття. Під водою опинилися міста і села, під час евакуації врятовано тисячі людей, але всі наслідки злочину російських окупантів ми побачимо значно пізніше. Підрив греблі і зникнення Каховського моря будуть відчутними і через багато років. Востаннє щось подібне вчинила ще сталінська «совєтська» влада, коли у 1941 році підірвала греблю ДніпроГЕСу, щоб зупинити німецьку армію. Ворога тоді не зупинили, але під водою поховали кілька тисяч людей. Переважно, цивільного населення і червоноармійців.

Сьогодні Росія і путінський режим грають у кривавий косплей Другої світової, тільки тепер вони вже виступають новими нацистами, які намагаються відтягнути власну поразку техногенними катастрофами і ядерним шантажем. Захоплення кремлівських упирів естетикою Вермахту і взагалі часами гітлеризму завжди було неприхованим. Навіть на початках кар’єрного злету Путіна політтехнологи ліпили з нього такого собі Штірліца з відомого серіалу. Сьогодні ж путінізм – це хоч і карикатурне й фарсове, але все ж небезпечне для світу явище.

Підрив греблі на Дніпрі знову показав світові, що межі болю й руйнувань для Росії не існує. Відступаючи з Херсонщини окупанти прямо втілили історичну фразу «Після нас хоч потоп». Наслідки цього потопу ним тепер доводиться долати в умовах смертельної боротьби проти ворога. При цьому росіяни не припиняють обстрілів Херсона і шляхів евакуації цивільних.

Фахівці кажуть, що Каховська ГЕС уже не підлягає відновленню. Після деокупації доведеться будувати нову електростанцію, а на це піде щонайменше п’ять років. І то ще велике питання, чи відбудеться цей мегапроект в умовах, коли на відновлення України після перемоги потрібні будуть сотні мільярдів доларів.

Окрема тема – це вплив підриву греблі на бойові дії і сценарії українського наступу. Техногенна катастрофа суттєво змінила географію і топографію херсонської ділянки фронту. Вода уже затопила першу лінію оборони росіян на лівому березі Дніпра. Окупанти були змушені відійти з Голої Пристані та Олешок на відстань до 15 кілометрів. Українська армія втратила свої позиції на островах біля Херсона, однак після спадання рівня води для ЗСУ можуть скластися сприятливі умови для форсування ріки і висадки на лівий берег.

Львівщина готова приймати евакуйованих українців

В ці дні важливо допомогти людям, які опинилися в епіцентрі біди. Перші евакуйовані з Херсонщини уже прибули до Львова. Вони приїхали власним транспортом і потребували лише консультативної допомоги. Масової евакуації на захід країни поки немає, однак у Львові готові допомагати сотням вимушених переселенців.

У разі потреби людей поселять у модульних містечках літнього типу. Їх у місті декілька. Зокрема, на Сихові та у Стрийському парку. Також готові облаштувати тимчасове житло у закладах освіти.

Також Львівська ОВА відправила допомогу на Херсонщину. Найгостріше питання це забезпечення людей питною водою, тож зі Львова передали засоби для очищення води і теплові гармати, якими можна швидко осушити приміщення. А ще волонтери львівської Домівки врятованих тварин поїхали рятувати собак, котів та іншу живність, яка теж опинилася у водяній пастці.

Підрив Каховської ГЕС це трагедія, що позначиться на кількох поколіннях українців. І тому сьогодні вкрай важливо прожити це випробування у єдності та взаємній підтримці одне одного. Разом ми подолаємо все, а Росія так і залишиться на дні.