Наші збройні сили знищили уже 39 тис. росіян, які вторглись на українську землю, а також понад 11 тис. одиниць різної ворожої техніки. ЗСУ тримають оборону та з кожним днем наближають нашу перемогу.

ZAXID.NET підсумовує сто сорок дев’ятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни завдали масового ракетного удару по Дніпропетровщині та накрили з РСЗВ три райони. Пошкоджені 11 приватних будинків, є пориви газоводу та водоводу, а також зруйнована залізнична колія.

Ворожі обстріли також зафіксовані на Миколаївщині, Харківщині та східних областях, де ситуація стабільно важка. Українські захисники також придушили спроби штурмів росіян на Південнобузькому напрямку.

Росіяни тимчасово закривають в’їзд та виїзд з окупованого Маріуполя, а також посилять перевірки для фільтрації. На окупованих територіях, зокрема на Херсонщині російські окупанти намагаються залучати молодь до новостворених проросійських організацій.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 22 липня втрати Росії серед особового складу становлять понад 39 000 військових. Також було знищено:

танків – 1 704 (+0);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 920 (+8);

артилерійських систем – 863 (+4);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 251 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 113 (+0);

літаків – 221 (+0);

гелікоптерів – 188 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 803 (+22);

катерів/кораблів – 15 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 713 (+3);

спеціальної техніки – 72 (+2);

крилатих ракет – 167 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Росіяни завдали масового ракетного удару по Дніпропетровщині, є загиблий.