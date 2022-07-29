У Донецькій області росіяни влаштували провокацію, організувавши вибухи у колишній виправній колонії, де утримувались українські військовополоненні, а також обстріляли касетними снарядами Миколаїв.

ZAXID.NET підсумовує 156 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

У окупованій Оленівці Донецької області окупанти підірвали колишню виправну колонію №120, в якій перебували українські військовополонені з «Азовсталі». Точна кількість поранених і загиблих не відома, однак російські окупанти заявляють про щонайменше 53 загиблих. У Генштабі вибухи в колонії називають свідомою провокацією та терорестичним актом, метою якого було приховання розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених.

У ніч на 29 липня росіяни вкотре обстріляли Харків. Ракети окупантів влучили в житловий будинок та вищий навчальний заклад. А Миколаїв окупанти обстріляли касетними снарядами, є загиблі та поранені.

Водночас на Словʼянському напрямку, районі Щурівки, воїни ЗСУ виявили та знешкодили розвідувальну групу окупантів, а за допомогою HIMARS ЗСУ знищили склади російських окупантів в Іловайську

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 29 липня втрати Росії серед особового складу становлять понад 40 500 військових. Також було знищено:

танків – 1 749 (+7);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 987 (+8);

артилерійських систем – 900 (+6);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 258 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 117 (+0);

літаків – 222 (+0);

гелікоптерів – 190 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 731 (+2);

крилатих ракет – 174 (+0);

катерів/кораблів – 15 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 870 (+16);

спеціальної техніки – 77 (+2).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Унаслідок вибуху в таборі для українських військовополонених в Оленівці загинули близько 50 військових, а від обстрілу Миколаєва загинули пʼятеро цивільних.