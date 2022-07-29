Підсумки 156 дня війни
Наші перемоги і втратиВікторія Ейсмунт, 0
фото Генштабу
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У Донецькій області росіяни влаштували провокацію, організувавши вибухи у колишній виправній колонії, де утримувались українські військовополоненні, а також обстріляли касетними снарядами Миколаїв.
ZAXID.NET підсумовує 156 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
У окупованій Оленівці Донецької області окупанти підірвали колишню виправну колонію №120, в якій перебували українські військовополонені з «Азовсталі». Точна кількість поранених і загиблих не відома, однак російські окупанти заявляють про щонайменше 53 загиблих. У Генштабі вибухи в колонії називають свідомою провокацією та терорестичним актом, метою якого було приховання розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених.
У ніч на 29 липня росіяни вкотре обстріляли Харків. Ракети окупантів влучили в житловий будинок та вищий навчальний заклад. А Миколаїв окупанти обстріляли касетними снарядами, є загиблі та поранені.
Водночас на Словʼянському напрямку, районі Щурівки, воїни ЗСУ виявили та знешкодили розвідувальну групу окупантів, а за допомогою HIMARS ЗСУ знищили склади російських окупантів в Іловайську
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 29 липня втрати Росії серед особового складу становлять понад 40 500 військових. Також було знищено:
- танків – 1 749 (+7);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 3 987 (+8);
- артилерійських систем – 900 (+6);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 258 (+0);
- засобів протиповітряної оборони – 117 (+0);
- літаків – 222 (+0);
- гелікоптерів – 190 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 731 (+2);
- крилатих ракет – 174 (+0);
- катерів/кораблів – 15 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 870 (+16);
- спеціальної техніки – 77 (+2).
Втрати ЗСУ та мирного населення
Унаслідок вибуху в таборі для українських військовополонених в Оленівці загинули близько 50 військових, а від обстрілу Миколаєва загинули пʼятеро цивільних.
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