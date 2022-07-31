31 липня російські військові завдали масованого ракетного удару по Миколаєву, зокрема, постраждала цивільна інфраструктура та житлові будинки. Натомість українські військові знищили ворожі склади та опорні пункти, а також атакували позиції ворога на півдні.

ZAXID.NET підсумовує 158 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Уночі росіяни завдали масованого ракетного удару по Миколаєву. Під час обстрілів загинув один з найбагатнших бізнесменів країни, власник найбільшої в Україні зерноторгової компанії «Нібулон» Олексій Вадатурський.

На Харківському напрямку ворог обстріляв із артилерії низку населених пунтків, а також завдав авіаудару неподалік Старого Салтова.

На Слов’янському та Краматорському напрямках армія РФ обстріляла районні центри та околиці, а також вела розвідку за допомогою БПЛА. Російська штурмова та армійська авіація вдарила по населених пунктах Авдіївка, Новоселівка та Юр’ївка.

Водночас, українські повітряні сили завдали ударів по позиціях російських військ на півдні. Зокрема, літаками штурмової авіації нанесено два удари по опорних пунктах ворога в районах Білогірки та Сухого Ставку.

Також українська авіація знищила два польові склади ворожих боєприпасів, два ротні опорні пункти, до двадцяти одиниць бойової броньованої техніки та десятки російських військових. А зенітний ракетний підрозділ Повітряних сил знищив безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 31 липня втрати Росії серед особового складу становлять понад 40 830 військових. Також було знищено:

танків – 1 763 (+4);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 404 (+9);

артилерійських систем – 916 (+10);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 259 (+1);

засобів протиповітряної оборони – 117 (+0);

літаків – 223 (+1);

гелікоптерів – 190 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 735 (+2);

крилатих ракет – 174 (+0);

катерів/кораблів – 15 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 902 (+13);

спеціальної техніки – 80 (+2).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Унаслідок обстрілу Миколаєва загинуло щонайменше двоє людей, ще двоє отримали поранення.