Ворог намагається перегрупуватися і посилити позиції на півдні, натомість українські оборонці все частіше виявляють та знешкоджують його позиції.

ZAXID.NET підсумовує 159 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

На Харківському напрямку ворог вкотре обстріляв обласний центр, а також 16 населених пунктів області. Намагався розвідати вогневі позиції ЗСУ, однак безуспішно.

На Авдіївському напрямку російські війська обстрілювали Новокалинове, Новобахмутівку, Піски та Красногорівку, а також завдали авіаудару біля Нью-Йорка. Ворог намагався штурмом взяти Авдіївку та Піски, однак успіху не мав, бойові дії тривають. За іншими напрямками ворог активних бойових дій не вів, натомість перегруповується і намагається посилити свої війська на півдні.

Неподалік Мазанівки та Яколівки українські оборонці викрили і знешкодили розвідувальну групу росіян, а також відбили спроби росіян просунутися в напрямку Мар’їнки.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 1 серпня втрати Росії серед особового складу становлять 41 030 військових. Також було знищено:

танків – 1 768 (+5);

бойових броньованих машин (ББМ) – 4 011 (+7);

артилерійських систем – 932 (+16);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 259 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 117 (+0);

літаків – 223 (+1);

гелікоптерів – 190 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 736 (+1);

крилатих ракет – 174 (+0);

катерів/кораблів – 15 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 912 (+10);

спеціальної техніки – 82 (+2).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Про втрати за понеділок, 1 серпня, серед військових та мирного населення наразі не відомо.