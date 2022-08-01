Підсумки 159 дня війни
Наші перемоги і втратиВікторія Ейсмунт, 0
фото Генштабу
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Ворог намагається перегрупуватися і посилити позиції на півдні, натомість українські оборонці все частіше виявляють та знешкоджують його позиції.
ZAXID.NET підсумовує 159 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
На Харківському напрямку ворог вкотре обстріляв обласний центр, а також 16 населених пунктів області. Намагався розвідати вогневі позиції ЗСУ, однак безуспішно.
На Авдіївському напрямку російські війська обстрілювали Новокалинове, Новобахмутівку, Піски та Красногорівку, а також завдали авіаудару біля Нью-Йорка. Ворог намагався штурмом взяти Авдіївку та Піски, однак успіху не мав, бойові дії тривають. За іншими напрямками ворог активних бойових дій не вів, натомість перегруповується і намагається посилити свої війська на півдні.
Неподалік Мазанівки та Яколівки українські оборонці викрили і знешкодили розвідувальну групу росіян, а також відбили спроби росіян просунутися в напрямку Мар’їнки.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 1 серпня втрати Росії серед особового складу становлять 41 030 військових. Також було знищено:
- танків – 1 768 (+5);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 4 011 (+7);
- артилерійських систем – 932 (+16);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 259 (+0);
- засобів протиповітряної оборони – 117 (+0);
- літаків – 223 (+1);
- гелікоптерів – 190 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 736 (+1);
- крилатих ракет – 174 (+0);
- катерів/кораблів – 15 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 912 (+10);
- спеціальної техніки – 82 (+2).
Втрати ЗСУ та мирного населення
Про втрати за понеділок, 1 серпня, серед військових та мирного населення наразі не відомо.
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