У Криму на військовому аеродромі лунали вибухи, а також вибухнув російський склад із боєприпасами. Після вибухів люди почали масово виїздити з Криму, на Керченському мосту зафіксували рекорд трафіку.

ZAXID.NET підсумовує сто сімдесят четвертий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни обстріляли Житомирщину з території Білорусі. Вночі був один із наймасованіших обстрілівХаркова, тривають бої на Херсонщині та на сході країни. Окупанти також обстріляли житлові квартали Нікополя на Дніпропетровщині та Оріхова на Запоріжжі.

Росіяни повідомили про вибухи на військовому аеродромі в Криму. На авіабазі дислокувались 12 літаків СУ-24М і 12 СУ-25СМ. В Криму також вибухнув російський склад з боєприпасами. Російське міноборони вперше визнало диверсією вибухи в Криму.

Після вибухів на Керченському мосту зафіксували рекорд трафіку, люди масово виїжджають з Криму.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 16 серпня втрати Росії серед особового складу становлять понад 43 900 військових. Також було знищено: