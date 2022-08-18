ЗСУ попередили про велике накопичення Росією ракет біля України. Росіяни також готують провокацію на Запорізькій АЕС та обстріляли Харків, Миколаїв та Запоріжжя – унаслідок обстрілів у кожній області є загиблі.

ZAXID.NET підсумовує сто сімдесят шостий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни вранці завдали ракетний удар по гуртожитку в Слобідському районі Харкова, внаслідок чого двоє людей загинули і 18 отримали поранення. У Миколаєві внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула і ще дві отримали поранення. Уночі росіяни також обстріляли околиці Запоріжжя із реактивних систем залпового вогню, одна людина загинула та троє постраждали.

Бійці ЗСУ знищили російський комплекс станцій супутникового зв’язку на півдні України. На півдні російські військові також посилили своє угруповання силами до двох батальйонних тактичних груп, на кількох напрямках ЗСУ відбили наступ росіян.

ЗСУ попередили, що Росія концентрує біля кордонів з Україною та на окупованих територіях велику кількість транспортно-пускових контейнерів з зенітними керованими ракетами до ЗРК С-300 – до кордону їхав ешелон з ракетами з міста Улан-Уде.

Росіяни анонсували, що 19 серпня безпілотники транслюватимуть онлайн ситуацію на Запорізькій АЕС. Натомість українська розвідка інформує, що окупанти готують провокацію на АЕС. Раніше росіяни погрожували зупинити Запорізьку АЕС, вони хотіли вивести до холодного резерву 5 та 6 енергоблоки.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 17 серпня втрати Росії серед особового складу становлять понад 44 300 військових. Також було знищено:

танків – 1 889 (+3);

бойових броньованих машин (ББМ) – 4 179 (+17);

артилерійських систем – 1 010 (+17);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 265 (+2);

засобів протиповітряної оборони – 136 (+0);

літаків – 234 (+1);

гелікоптерів – 197 (+1);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 793 (+1);

крилатих ракет – 190 (+0);

катерів/кораблів – 15 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 3 061 (+7);

спеціальної техніки – 93 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Росіяни завдали ракетний удар по гуртожитку в Слобідському районі Харкова, внаслідок чого двоє людей загинули і 18 отримали поранення. У Миколаєві внаслідок російських обстрілів одна людина загинула і ще дві отримали поранення.

Уночі росіяни також обстріляли околиці Запоріжжя із реактивних систем залпового вогню, одна людина загинула та троє постраждали.