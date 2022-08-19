Росіяни готують показове судилище над «азовцями» на День Незалежності, вдарили по навчальних закладах одразу в трьох містах: Харкові, Краматорську та Миколаєві, а також масово обстрілювали Дніпропетровщину.

ZAXID.NET підсумовує сто сімдесят сьомий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Вранці російські військові завдали п’ять ракетних ударів по Харкову, росіяни влучили у ВНЗ та приватні будинки, загинула жінка. Ворог також наніс ударів по навчальних закладах у Краматорську і Миколаєві.

Масові ворожі атаки були на Дніпропетровщині. Вночі російська армія накрила вогнем образу три райони, відомо про одного загиблого.

На Сумщині продовжуються мінометні обстріли, напружена ситуація на сході та півдні країни. На Донеччині прикордонники знищили росіян, які намагались форсувати річку. Авіація ЗСУ також завдала чотирьох ударів по скупченню ворога на півдні.

На День Незалежності України, 24 серпня, російські окупанти планують провести в напівзруйнованому та захопленому Маріуполі показове «судилище» над полоненими захисниками «Азовсталі».

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 18 серпня втрати Росії серед особового складу становлять понад 44 700 військових. Також було знищено:

танків – 1 899 (+10);

бойових броньованих машин (ББМ) – 4 195 (+16);

артилерійських систем – 1 016 (+6);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 266 (+1);

засобів протиповітряної оборони – 141 (+5);

літаків – 234 (+0);

гелікоптерів – 197 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 795 (+2);

крилатих ракет – 190 (+0);

катерів/кораблів – 15 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 3 130 (+69);

спеціальної техніки – 94 (+1).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Унаслідок ранкового ракетного удару в Харкові загинула жінка. Є також один загиблий унаслідок атак по Дніпропетровщині.