ЗСУ вдарили по Дар’ївському мосту на Херсонщині, на Луганщині українські бійці вдарили по базі окупантів та знищили близько 200 російських десантників. Під обстрілами була Чернігівська, Сумська області, Миколаїв та Харків.

ZAXID.NET підсумовує сто вісімдесят четвертий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Вночі російські військові обстрілювали Чернігівську область, ворожі атаки були й у Сумській області, Миколаєві, Харкові, а на Запоріжжі мешканці чули вибухи унаслідок роботи ППО.

ЗСУ вдарили по Дар’ївському мосту на Херсонщині та вивели його з ладу. В окупованій Кадіївці на Луганщині українські захисники знищили близько 200 російських десантників, завдавши удару по базі окупантів в готелі «Донбас».

Росія збільшила чисельність літаків та гелікоптерів біля кордонів з Україною, зараз там розташовано 400 літаків і 360 гелікоптерів, але у Повітряних силах ЗСУ не бачать причин для паніки та тримають ситуацію під контролем.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 26 серпня втрати Росії серед особового складу становлять понад 46 250 військових. Також було знищено:

танків – 1 936 (+7);

бойових броньованих машин (ББМ) – 4 251 (+6);

артилерійських систем – 1 040 (+3);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 272 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 148 (+0);

літаків – 234 (+0);

гелікоптерів – 202 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 834 (+6);

крилатих ракет – 196 (+0);

катерів/кораблів – 15 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 3 162 (+2);

спеціальної техніки – 99 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Російські окупанти вбили подружжя фермерів на Херсонщині.