Українська авіація завдала удару по ворожій ППО в Херсоні, росіяни масово обстрілювали Запоріжжя, вибухи не вщухали й на Харківщині, Дніпропетровщині, сході та півдні країни.

ZAXID.NET підсумовує сто вісімдесят п’ятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Вночі та вранці лунали вибухи на Запоріжжі відомо про щонайменше 16 прильотів. Не вщухають ворожі атаки на Харківщині та Дніпропетровщині, росіяни також вдарили по Миколаївщині та Херсонщині, на сході ситуація стабільно важка.

Щодо півдня країни, то вчора українська авіація завдала удару по ворожій ППО в Херсоні та знищила понад 20 росіян.

За даними української розвідки, в Росії залишилося не більш ніж 45% від тих ракет, які були до початку війни. Також окупанти намагаються засекречувати вибухи в Криму, щоб з півострова масово не втікали росіяни. За даними ЗМІ, зараз Росія перекидає в Крим партію важкої військової техніки.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 27 серпня втрати Росії серед особового складу становлять понад 46 500 військових. Також було знищено: