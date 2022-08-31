Українські військові тримають оборону та наносять нових ударів на півдні країни, росіяни обстрілювали Нікополь, Харків, Енергодар, Запоріжжя… Окупанти планують відновити будівлю маріупольського драмтеатру, а тіла загиблих від бомбардування людей заливають бетоном.

ZAXID.NET підсумовує сто вісімдесят дев’ятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Уночі росіяни обстріляли Нікополь та пошкодили 12 багатоповерхівок, окупанти вдарили по Харкову трьома ракетами із Бєлгорода, одна з ракет вибухнула на території Росії. Росіяни також обстрілюють Енергодар, сьогодні завдали удару по міськраді.

Російські військові завдали удару по молочній ферми у Запорізькій області. По об’єктах ферми було близько 10 «прильотів», унаслідок обстрілів близько 1000 корів загинули.

Ситуація на сході залишається важкою. У Бахмуті внаслідок ворожого обстрілу зруйновано приватний будинок, з-під завалів витягли тіло загиблої жінки. Українські прикордонники ж ліквідували ворожий склад боєприпасів на Донеччині.

Українські військові нанесли удари по чотирьох пунктах управління ворожих військ та по чотирьох транспортних артеріях – Каховському, Дар’ївському та двох Антонівських мостах.

Окупанти планують відновити будівлю маріупольського драмтеатру, на яку вони в березні скинули потужну бомбу. Тіла загиблих від бомбардування людей заливають бетоном, а місця захоронення засипають хлоркою.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 31 серпня втрати Росії серед особового складу становлять понад 47 900 військових. Також було знищено:

танків – 1 974 (+20);

бойових броньованих машин (ББМ) – 4 312 (+18);

артилерійських систем – 1 091 (+12);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 285 (+3);

засобів протиповітряної оборони – 152 (+1);

літаків – 234 (+0);

гелікоптерів – 204 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 849 (+2);

крилатих ракет – 196 (+0);

катерів/кораблів – 15 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 3 236 (+19);

спеціальної техніки – 103 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Окупанти обстріляли Бахмут, під завалами знайшли тіло жінки.