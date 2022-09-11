Українські військові впевнено виганяють росіян з тимчасово окупованих територій, успіхи є на Харківщині, Херсонщині та Луганщині. Перед наступом ЗСУ запускають снаряди з інструкціями, як росіяни можуть здатись в полон.

ZAXID.NET підсумовує двохсотий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Новини з Харківщини не можуть не тішити. Українські війська звільнили Великий Бурлук і Козачу Лопань, а також селище Чкаловське. Міністерство оборони Росії також підтвердило відступ своїх військ з майже усієї території Харківської області. Тим часом росіяни вдарили по звільненій частині Куп’янська із зенітних установок.

Генштаб повідомив про втечу окупантів зі Сватового Луганської області, на Херсонщині окупанти також відійшли зі своїх позицій в деяких населених пунктах.

Перед тим, як наступати, артилеристи Збройних сил України запускають снаряди, начинені листівками з інструкціями для російських загарбників, як здатися в полон.

Ввечері під час повітряної тривоги росіяни вдарили по об’єктах енергетичної інфраструктури. З різних регіонів України почали надходити повідомлення про проблеми з електропостачанням, унаслідок чого також зникло і водопостачання. Знеструмлення повністю або частково зачепило Харківщину, Полтавщину, Дніпропетровщину, Сумщину й окремі райони Запоріжжя.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 11 вересня втрати Росії серед особового складу становлять понад 52 650 військових. Також було знищено: