Російська ракета впала біля ядерних реакторів Південноукраїнської АЕС, ворог також вдарив ракетами по підстанції у Запоріжжі. ЗСУ ж вдарили по складах із запасами росіян у Миколаївській області, а на аеродромі окупованого Мелітополя знову лунали вибухи.

ZAXID.NET підсумовує двохсот восьмий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Уночі росіяни обстріляли промислову зону Південноукраїнської атомної електростанції у Миколаївській області – ракета впала за 300 м від реакторів. Росіяни також вдарили ракетами по підстанції у Запоріжжі. Два снаряди поцілили в трансформаторну підстанцію біля великого житлового масиву в одному з районів Запоріжжя. Частково район було знеструмлено, під загрозою знеструмлення були також лікувальні заклади.

ЗСУ вдарили по складах із запасами росіян у Миколаївській області, а на аеродромі окупованого Мелітополя знову лунали вибухи.

На окупованій частині Херсонської області російські окупанти намагаються відновити переправу через пошкоджений міст в районі Каховської гідроелектростанції. На сході ситуація напружена, там тривають бої, але є хороші новини. Селище Білогорівка Луганської області уже зачищене та повність перебуває під контролем Збройних сил України. На Луганщині РФ провалила «програму з мобілізації» на окупованих території.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 19 вересня втрати Росії серед особового складу становлять понад 54 650 військових. Також було знищено: