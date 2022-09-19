Підсумки 208 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
Російська ракета впала біля ядерних реакторів Південноукраїнської АЕС, ворог також вдарив ракетами по підстанції у Запоріжжі. ЗСУ ж вдарили по складах із запасами росіян у Миколаївській області, а на аеродромі окупованого Мелітополя знову лунали вибухи.
ZAXID.NET підсумовує двохсот восьмий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Уночі росіяни обстріляли промислову зону Південноукраїнської атомної електростанції у Миколаївській області – ракета впала за 300 м від реакторів. Росіяни також вдарили ракетами по підстанції у Запоріжжі. Два снаряди поцілили в трансформаторну підстанцію біля великого житлового масиву в одному з районів Запоріжжя. Частково район було знеструмлено, під загрозою знеструмлення були також лікувальні заклади.
ЗСУ вдарили по складах із запасами росіян у Миколаївській області, а на аеродромі окупованого Мелітополя знову лунали вибухи.
На окупованій частині Херсонської області російські окупанти намагаються відновити переправу через пошкоджений міст в районі Каховської гідроелектростанції. На сході ситуація напружена, там тривають бої, але є хороші новини. Селище Білогорівка Луганської області уже зачищене та повність перебуває під контролем Збройних сил України. На Луганщині РФ провалила «програму з мобілізації» на окупованих території.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 19 вересня втрати Росії серед особового складу становлять понад 54 650 військових. Також було знищено:
- танків – 2 212 (+2);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 4 720 (+2);
- артилерійських систем – 1 313 (+4);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 312 (+0);
- засобів протиповітряної оборони – 168 (+0);
- літаків – 251 (+0);
- гелікоптерів – 217 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 920 (+2);
- крилатих ракет – 238 (+0);
- катерів/кораблів – 15 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 3 581 (+3);
- спеціальної техніки – 125 (+3).
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