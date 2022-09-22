Вночі 215 українських захисників повернулись з російського полону, серед них і незламні командири «Азову». Від масового ракетного удару потерпає Миколаїв, а також Запоріжжя. Окупанти примусово виселили всіх жителів із двох сіл на Луганщині.

ZAXID.NET підсумовує двохсот одинадцятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Сьогодні вночі Україна як єдина велика родина зустрічала з полону наших Героїв. 215 українських захисників повернулись з російського полону, серед звільнених є й командири «Азову».

Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу системами С-300. Ворог випустив по місту дев’ять ракет та пошкодив житлові будинки, цивільну інфраструктуру, а також системи водо- та газопастачання. Росіяни завдали ракетного удару й по готелю, підстанції й телевежі у Запоріжжі. Відомо про щонайменше одного загиблого та п’ятьох поранених.

Щодо Харківської області, то двоє співробітників «Харківобленерго» та один співробітник ДСНС підірвалися на російській міні.

Окупанти завдали удару й по залізничному вокзалу Харкова і знищили вагони-рефрижератори з тілами своїх же військових. На Центральному ринку в Мелітополі Запорізької області окупанти влаштували вибух, ліквідувавши таким чином шістьох своїх військових.

Російські загарбники примусово виселили жителів двох сіл у Сватівському районі Луганської області вглиб окупованих територій. Подальша доля виселених людей невідома.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 22 вересня втрати Росії серед особового складу становлять понад 55 510 військових. Також було знищено: