Один з наймасштабніших терактів з початку цієї війни трапився у Запоріжжі – там росіяни обстріляли гуманітарну колону автомобілів, вбивши понад 25 людей. Масштабний удар був нанесений й по Дніпру, де згорів автопарк автобусів, а також по Миколаєву, де ракети влучили у багатоповерхівку.

ZAXID.NET підсумовує двохсот дев’ятнадцятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни обстріляли гуманітарну колону автомобілів у Запоріжжі. Унаслідок обстрілу щонайменше 25 людей загинули, ще близько 50 постраждали. Це один з наймасштабніших терактів з початку війни.

У Дніпрі внаслідок прильоту «Іскандерів» щонайменше одна людина загинула і ще п’ятеро отримали поранення. Внаслідок удару на транспортному підприємстві сталась масштабна пожежа. Відомо про займання близько 50 автобусів, які були в депо. Столична влада повідомила, що Київ надасть Дніпру 30 пасажирських автобусів.

Вночі Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу зенітно-ракетними системи С-300. Дві з ракет влучили у десятиповерховий будинок, через що поранені восьмеро людей. На сході та півдні ситуація залишається стабільно важкою.

Є й хороші новини. Українські військові зайняли селище Ямпіль Донецької області поблизу Лимана. Аналітики з ISW також заявили про повне оточення росіян у Лимані. ЗСУ перерізали останню дорогу Торське-Дробишеве, якою окупанти могли б відступити.

Щодо тимчасово окупованих територій, то президент Росії Владімір Путін оголосив про анексію окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей. Також під час промови він знову пригрозив ядерною зброєю, якщо ЗСУ продовжать звільняти захоплені території.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 30 вересня втрати Росії серед особового складу становлять понад 59 080 військових. Також було знищено: