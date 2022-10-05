ЗСУ почали звільнення Луганщини від російської окупації, контрнаступ триває й на Херсонщині. Вночі Україну атакували ворожі дрони, а унаслідок ракетних ударів по Запорізькій області, на жаль, є загиблі.

ZAXID.NET підсумовує двохсот двадцять четвертий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Більше десятка дронів атакували Україну з півдня в ніч на 5 жовтня. Повітряні сили ЗСУ повідомили, близько половини ворожих дронів вдалось збили. Ворожі атаки зафіксували зокрема на Київщині: росіяни вдвічі за ніч атакували Білу Церкву дронами-камікадзе.

Росія завдала ракетних ударів по Запоріжжю, руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Унаслідок ракетного удару по Гуляйполю загинули заступник голови громади і керівник КП.

Дніпропетровщину обстрілювали усю ніч, під прицілом був Нікопольський район. Там були зруйновані та пошкоджені десятки будинків, а у самому Нікополі ворожий обстріл пошкодив бази відпочинку.

Ситуація на сході та півдні залишається напруженою, наші захисники працюють над поверненням тимчасово окупованих територій. Деокупація Луганської області розпочалася: у декількох населених пунктах ЗСУ підняли українські прапори.

На Херсонщині уже звільнено від окупантів та стабілізовано населені пункти Любимівка, Хрещенівка, Золота Балка, Біляївка, Українка, Велика Олександрівка, Мала Олександрівка та Давидів Брід. ЗСУ працюють далі.

Звільнені від окупантів села на Херсонщині

Щодо окупованих територій, то військові РФ знищують власні боєприпаси і переправи, аби уповільнити наступ ЗСУ і утримати окуповані території.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 5 жовтня втрати Росії серед особового складу становлять понад 61 000 військових. Також було знищено: