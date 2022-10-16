Росіяни заявили про обстріл окупаційної адміністрації Донецька, а у Бєлгороді знову була бавовна – відомо про 16 вибухів. На південному напрямку російські війська намагаються згрупуватися, а також продовжують атакувати мирні міста.

ZAXID.NET підсумовує 235 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Вночі російські окупанти обстрілювали Запорізьку область, унаслідок ракетного удару по Пологівському районі було знищено дві школи. Росіяни били й по Дніпропетровщині, лише у Нікополь прилетіло понад 40 ворожих снарядів, там поранення отримав 47-річний чоловік.

На сході та півдні тривають активні бойові дії. На південному напрямку російські війська намагаються згрупуватися, але мають проблеми з поставками зброї та техніки.

З хороших новин, то вранці стало відомо про обстріл окупаційної адміністрації Донецька. За попередніми даними, у будівлю влучила нібито ракета з комплексу HIMARS. Також відомо про нову бавовну у Бєлгороді, де пролунало 16 вибухів.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 16 жовтня втрати Росії серед особового складу становлять понад 65 000 військових. Також було знищено: