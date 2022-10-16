Підсумки 235 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
Росіяни заявили про обстріл окупаційної адміністрації Донецька, а у Бєлгороді знову була бавовна – відомо про 16 вибухів. На південному напрямку російські війська намагаються згрупуватися, а також продовжують атакувати мирні міста.
ZAXID.NET підсумовує 235 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Вночі російські окупанти обстрілювали Запорізьку область, унаслідок ракетного удару по Пологівському районі було знищено дві школи. Росіяни били й по Дніпропетровщині, лише у Нікополь прилетіло понад 40 ворожих снарядів, там поранення отримав 47-річний чоловік.
На сході та півдні тривають активні бойові дії. На південному напрямку російські війська намагаються згрупуватися, але мають проблеми з поставками зброї та техніки.
З хороших новин, то вранці стало відомо про обстріл окупаційної адміністрації Донецька. За попередніми даними, у будівлю влучила нібито ракета з комплексу HIMARS. Також відомо про нову бавовну у Бєлгороді, де пролунало 16 вибухів.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 16 жовтня втрати Росії серед особового складу становлять понад 65 000 військових. Також було знищено:
- танків – 2 529 (+5);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 5 193 (+14);
- артилерійських систем – 1 589 (+7);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 365 (+0);
- засобів протиповітряної оборони – 186 (+0);
- літаків – 260 (+0);
- гелікоптерів – 242 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 224 (+14);
- крилатих ракет – 316 (+0);
- катерів/кораблів – 16 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 3 959 (+8);
- спеціальної техніки – 143 (+1).