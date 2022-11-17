Новий масовий ракетний удар по українських містах. Ворог бив по газодобувній галузі, оборонних, інфраструктурних та цивільних об’єктах. У Запорізькій області загинули щонайменше шестеро людей, є постраждалі у Дніпрі, на Харківщині та Одещині.

ZAXID.NET підсумовує 267 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Під час ранкової повітряної тривоги, яку оголошували по всій території України, російські військові випустили 18 ракет та шість дронів. Ворог бив по газодобувній галузі та оборонних підприємствах на Дніпропетровщині. Крім того, росіяни завдали ракетних ударів по Київщині та центральних регіонах. Сили протиповітряної оборони збили над Києвом чотири крилаті ракети та п’ять дронів-камікадзе Shahed.

Росіяни з ночі обстрілювали Дніпропетровську область, а вранці вдарили по заводу «Південмаш» у Дніпрі. Унаслідок ранкового обстрілу є постраждалі серед цивільних. Мер Дніпра Борис Філатов показав уламок, що застряг у пальті співробітниці мерії, яку термінового доставили в лікарню.

У Запорізькій області росіяни вдарили по цивільних об’єктах, зокрема житловому будинку. У місті Вільнянськ загинули щонайменше шестеро людей.

Окупанти завдали ракетного удару по об’єкту інфраструктури в Одеській області. Крім того, троє людей постраждали від ракетного удару росіян по об’єктах критичної інфраструктури в Ізюмському районі Харківської області.

Кремль визнав ракетні удари по інфраструктурі спробою примусу України до переговорів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українців допустять до розслідування ракетного інциденту в Польщі. Цю інформацію також підтвердила польська сторона.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 17 листопада втрати Росії серед особового складу становлять понад 83 110 військових. Також було знищено: