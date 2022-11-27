Ракетна атака по Кривому Рогу та передмісті Запоріжжя, росіяни також вдарили по лініях електропередач, які живлять Херсон, але наші енергетики тримають ситуацію під контролем. Аналітики ISW прогнозують активізацію бойових дій в Україні протягом наступних кількох тижнів.

ZAXID.NET підсумовує 277 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Вранці росіяни випустили дві ракети по Кривому Рогу, через що на залізниці фіксують значні руйнування. У передмісті Запоріжжя ворожі війська атакували агропідприємство, відомо, що росіяни обстріляли його ракетами С-300. На Дніпропетровщині окупанти вдарили «Градами» по двох громадах. За попередніми даними, обійшлось без жертв.

На сході та півдні ситуація складна. Ворог продовжує обстрілювати деокуповані населені пункти на правому березі Херсона. Вранці загарбники вдарили по лініях електропередач, які живлять Херсон, але наші енергетики змогли полагодити мережу. Додамо, що вчора в Херсоні частково вдалось відновити електропостачання, його не було із 6 листопада.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) прогнозують активізацію бойових дій в Україні протягом наступних кількох тижнів. За їхніми даними, активні бойові дії сповільнились через погані погодні умови.

За даними британської розвідки, росіяни намагаються здійснити оперативний прорив в районі Вугледара та Павлівки, щоб розпочати великий наступ на півночі Донеччини.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 27 листопада втрати Росії серед особового складу становлять понад 87 310 військових. Також було знищено: