У Росії другий день поспіль виникають пожежі на аеродромах та складах через атаки безпілотників. Нові ворожі обстріли були зафіксовані на Запоріжжі, Харківщині, Дніпропетровщині, сході та півдні країни. Глава української розвідки вважає, що в Росії залишилось ракет ще на кілька масштабних атак.

ZAXID.NET підсумовує 286 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Вівторок знову розпочався з хороших новин. На ще одному російському аеродромі у Курську спалахнула пожежа в нафтонакопичувачі. Трапилось це через атаку безпілотником. Ще одна пожежа трапилась у Брянській області РФ – вночі безпілотники атакували місцевий комбінат, який використовується як склад Росрезерву.

Ворог знову завдавав удари по українським містах та селах. На Харківщині під артилерійськими обстрілами окупантів знову Чугуївський, Харківський та Куп’янський райони. На жаль, внаслідок обстрілів росіян у с.Обухівка, що в Куп’янському районі, загинув 68-річний чоловік.

Уночі вибухи пролунали на Запоріжжі, окупанти також вкотре обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, пошкодивши понад десяток приватних будинків, газопроводи та лінії електропередач. У обох випадках, на щастя, обійшлось без жертв.

Глава української розвідки вважає, що в Росії залишилось ракет ще на кілька масштабних атак. На думку Кирила Буданова, виробництво нових ракет не допоможе Росії поповнити витрати, оскільки, за оцінкою ГУР, це виробництво досить обмежене й складається з кількох типів високоточних ракет.

Із російського полону звільнили 60 українців, серед яких воїни Збройних Сил, Нацгвардії та Держприкордонслужби.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 6 грудня втрати Росії серед особового складу становлять понад 92 200 військових. Також було знищено: