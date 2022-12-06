Кирило Буданов вважає, що Росія не зможе перекрити потреби в боєприпасах новим виробництвом

Російське керівництво вирішило використати всі запаси ракет, аби пошкодити критичну інфраструктуру України. Про це в ефірі національного телемарафону у вівторок, 6 грудня, повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) Кирило Буданов.

За його словами, за наявної інтенсивності війни запаси російських ракет закінчуються «з величезною швидкістю» і Росія відчуває дефіцит ракетно-артилерійського озброєння.

«Чи достатньо у них ракет? Ні, недостатньо. Але проблеми вже не тільки зі стратегічним озброєнням. Вони починають відчувати на передовій певні ліміти з витрат снарядів, з чим ніколи у них проблем не було», – сказав очільник ГУР.

Він вважає, що запаси високоточного озброєння в Росії вже завершуються і ввійшли в критичний мінімум.

«Проте, як бачимо, вони вирішили йти до кінця, тобто до нуля. Що, в принципі, дуже погано для самої Російської Федерації. Військові там знають про цю проблему», – додав він.

На думку Кирила Буданова, виробництво нових ракет не допоможе Росії поповнити витрати, оскільки, за оцінкою ГУР, це виробництво досить обмежене й складається з кількох типів високоточних ракет.

«Абсолютно мізерно в порівнянні з тією величезною кількістю, яку вони застосовують. Реально у них залишилося ще на кілька масштабних атак – і вони вийдуть у повний нуль. Чи готові вони вийти в повний нуль? Ну, як ми бачимо, впевнено до цього йдуть», – сказав Кирило Буданов.

Зазначимо, раніше українська розвідка повідомляла, що росіяни будуть продовжувати масовані ракетні атаки по Україні. 22 листопада міністр оборони Олексій Резніков оприлюднив свої підрахунки залишків ракетного арсеналу Росії, за якими в окупантів залишилось 119 із 900 ракет класу земля-земля «Іскандер». За даними секретаря РНБО Олексія Данілова, Росія має запас ракет іще на три-чотири масовані удари по Україні.